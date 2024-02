Ingen viking bærer hjelm med horn! … men i bronzealderen var de helt vilde med dem

Der er ikke noget, der tyder på, at vikingerne bar hjelme med horn. Tværtimod, så har kulstof-14-undersøgelser, fra hornede hjelme, fastslået, at det var et udbredt fænomen omkr. 1000 f.Kr. over hele Europa - i bronzealderen.

Hornede hjelme kendes fra forskellige afbildninger på sten, såkaldte helleristninger, og på Sjælland fandt man i 1942 to hjelme i bronze. Men hvorfor forbinder vi hornede hjelme med vikingerne, hvis de eneste to hjelme med horn er fundet 2000 år før vikingerne? Hvilke hemmeligheder gemmer hjelmene fra Viksø på? Var der allerede i bronzealderen en ideel kriger, sådan som vi i dag forestiller os vikingerne? Gennem oplægget vil vi dykke ned i bronzealderen, den første periode, hvor metal blev den mest eftertragtede vare. Vi vil se på, hvordan Europa er opstået på grund af handel med metal. Vi vil komme tættere på betydningen af disse hjelme, og vi vil finde ud af, om de blevet lavet til kamp.