Vejen til et bedre liv efter hjertekirurgi

Få indsigt i, hvordan hjertesygdomme og hjertekirurgi i høj grad påvirker hverdagen.

Mens læger i årevis har fokuseret på at forbedre overlevelsen efter hjertekirurgi, indser vi nu, at det handler om langt mere end blot at overleve. Selv efter en vellykket operation står mange over for betydelige fysiske, mentale og eksistentielle udfordringer.

I Danmark investerer vi mange ressourcer i rehabilitering efter hjertekirurgi. Men opfylder vi egentlig patienternes og pårørendes behov og ønsker? Tilbyder vi tilstrækkelig hjælp til dem, der oplever angst og depression? Og hvordan sikrer vi sammenhæng mellem udskrivelse fra hospitalet og rehabilitering i kommunen?

Kom og del dine erfaringer. Lad os sammen udforske, hvordan vi kan hjælpe dem, der har gennemgået en hjerteoperation, med at vende hurtigere tilbage til et aktivt og meningsfuldt liv.