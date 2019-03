Bevar Strib Bibliotek

Foreningen "Bevar Strib Bibliotek" blev oprettet for 6 år siden af frivillige borgere i Strib. Foreningen driver Biblioteket i samarbejde med Middelfart Bibliotek. Er endvidere arrangør af talrige lokale arrangementer herunder foredrag minimum én gang om måneden samt morgensang én gang om måneden, hver gang med minimum 50 deltagere. Biblioteket er i øjeblikket under renovering for flere millioner kroner bl.a. med henblik på at kunne huse deltagerne til de forskellige arrangementer.

Se venligst ovenfor