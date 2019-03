Campushuset Silkeborg

Campushuset er Silkeborgs dynamiske og kreative markedsplads, hvor viden, erfaring og kreativitet er den valuta, der skifter hænder og bliver til innovative og kreative løsninger skabt i fællesskab. Liv fylder Campus Bindslevs Plads, da borgere, elever og studerende fra forskellige institutioner mødes her for at lære og dele.

Markedspladsens partnere, Silkeborg Kommune og syv uddannelses – og kulturinstitutioner, nytænker og nyskaber sammen i det kreative og fælles læringsmiljø, der består af Campushuset og de nye, grønne byrumsarealer. Her er pladsen skabt til aktiviteter, der fremmer kultur, kreativitet og læring og til fælles udviklingsprojekter, hvor partnerne fx gentænker undervisningsformer, så det bliver sjovere at gå i skole og dermed nemmere at lære.