CeBIL - Centre for Advanced Studies in Biomedical Innovation Law

Biomedicinsk innovation oplever massive ændringer. Hurtige fremskridt inden for mange videnskabelige områder, såsom genredigering, farmakogenomik, kunstig intelligens og stor datastyret præcisionsmedicin har i høj grad udviklet løfter og muligheder inden for sundhed og biovidenskab, men de foreslår også en række udfordringer. CeBILs overordnede mål og ambition er at bidrage til oversættelsen af banebrydende biomedicinsk forskning i sikre, effektive, overkommelige og tilgængelige behandlinger ved at analysere de væsentligste juridiske udfordringer for farmaceutisk innovation og folkesundhed fra tværfagligt perspektiv.