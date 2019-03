Coop Garage

Coop Garage er et forum for diskussioner og debatter relateret til Coop, Coops værdier og andet relevant. Der har været oplæg om plastic, DNA, Fremtidens Bank, FDB Møbler, Blockchain som CSR værktøj etc.

Coop Garage drives frivilligt af medlemmer i Coop amba, et af Danmarks største kooperativer.