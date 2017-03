DESIGNSKOLEN KOLDING

Dansk design er mere end smukke, eksklusive produkter. Vi forædler en lang demokratisk tradition, hvor designere sammen med brugerne på en legende måde finder bæredygtige og inkluderende løsninger.

Talent er det vigtigste materiale, vi arbejder med. Vi vurderer omhyggeligt ansøgeres potentiale, før vi optager dem; derefter gør vi alt for at udvikle og udfordre deres talent. Gennem teori og refleksion. Via realistiske og tværfaglige projekter. Men først og fremmest i det eksperimenterende, praktiske værkstedsarbejde, hvor hånd og ånd forenes i funktionelt og æstetisk design.

Vi er et lokalt forankret læringsmiljø, der arbejder internationalt og på universitetsniveau. Ved at tiltrække talent og tætte samarbejdspartnere fra hele verden giver vi vores studerende kompetencer og kontakter til at begå sig på et globalt arbejdsmarked.