Det Jyske Musikkonservatorium er en statsinstitution under Kulturministeriet og varetager de højeste uddannelser inden for musik og bidrager i øvrigt til at fremme musikkulturen i Danmark. Det Jyske Musikkonservatorium udbyder en lang række uddannelser indenfor de tre hovedområder: rytmisk, klassisk og elektronisk musik. Dertil kommer flere videreuddannelser og en international master i jazz. Det Jyske Musikkonservatorium har 400 studerende fordelt på afdelinger i henholdsvis Aarhus og Aalborg.

Det Jyske Musikkonservatorium er en velanset og traditionsrig institution, som har uddannet dygtige musikere og musiklærere i over 80 år – og som hele tiden udvikler sig i nye retninger og med nye fagområder. DJM tilstræber løbende at tilpasse uddannelserne både til arbejdsmarkedets behov og til den enkelte studerendes ønsker.

DJM lægger vægt på ”Det hele musikerskab” og et entreprenørielt mind set, hvor den studerende får en forståelse for at et nutidigt professionelt musikerliv typisk indeholder mange forskellige facetter og arbejdsområder.

En række videreuddannelser samt mulighed for efteruddannelser henvender sig både til konservatorieuddannede og til skolelærere, pædagoger, organister, ansatte i musikbranchen og lignende faggrupper.