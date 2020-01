EnergiCenter Voldparken er for alle - unge såvel som ældre - der vil deltage i aktiviteter inden for sundhed, idræt, natur og kultur. Vi vokser år for år og mere end 70 foreninger og projekter benytter vores hus.

Den nedlagte Voldparken skole er blevet til et dynamisk mødested fyldt med aktiviteter til gavn for bydelen.

Aktiviteter skabes og fastholdes af ildsjæle, og EnergiCenter Voldparken støtter dem, der gør en frivillig indsats for at skabe aktiviteter for andre.