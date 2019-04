Finansforbundet

Finansforbundet er som fagforbund et forpligtende fællesskab, der understøtter det enkelte medlem i at skabe det bedste arbejdsliv ved at varetage økonomiske, faglige og sociale interesser.

Finansforbundet er en fagforening, der tror på fællesskabet. Derfor varetager vi vores medlemmers interesser ved at samarbejde med andre. Vi forbinder mennesker på tværs af grænser, brancher, kompetencer og teknologier, som sammen kan skabe nye, bæredygtige løsninger. Med det formål at udvikle det finansielle område, så det tjener mennesket – ikke omvendt.