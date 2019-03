Folkeuniversitetet i Aarhus, Emdrup og Herning

Forskning du kan forstå



Viden er nøglen til at forstå vores verden. Folkeuniversitetet serverer den nyeste viden fra forskningens verden. Og gør det sjovt at blive klogere. Dyrk dine interesser, få opfrisket din baggrundsviden og se nye perspektiver på verden omkring dig, eller få ny inspiration til dit arbejde. Forskere og faglige eksperter stiller skarpt på den nyeste udvikling inden for deres forskningsfelt og fortæller engageret om det, de er opslugt af lige nu. Mød forskerne i øjenhøjde.

Ingen adgangskrav



Alle kan gå på Folkeuniversitetet. Folkeuniversitetet har undervisning på Aarhus Universitet i Aarhus, Emdrup (Kbh. NV) og Herning. Hvert år byder Folkeuniversitetet på mere end 1.000 forelæsninger, vidensarrangementer og festivalarrangementer om samfund, historie, sundhed, psykologi, teknologi, naturvidenskab, filosofi, kunst og kultur, organisation og ledelse. Du kan komme en enkelt aften eller følge en hel forelæsningsrække. Der starter nye hold hele tiden.

70.000 deltagere og stor tilfredshed



Folkeuniversitetet er en del af folkeoplysningsloven, og Folkeuniversitetet har et tæt samarbejde med universiteterne og landets forskere om at gøre forskningens teorier, metoder og resultater tilgængelige for et bredt publikum. I 2016 deltog 70.000 danskere i forelæsninger og vidensarrangementer. I en stor undersøgelse blandt vores deltagere svarede 98,8 procent, at det forløb, de har fulgt, har levet enten "særdeles godt" eller "godt" op til deres forventninger, og 99 % vil gerne gå på Folkeuniversitetet igen. Gennemsnitsalderen for vores deltagere i Aarhus er 49 år.



Forskningsformidling i nye former



Hvert semester kan du opleve vidensarrangementer med et 'twist'. Få stillet nysgerrigheden og appetitten til vidensbrunch, tag med på historiske weekender på Sandbjerg Gods, besøg virksomheder, som er med til at forme Danmark, eller få hjernen fyldt op og sanserne mættet til festivalarrangementer. Folkeuniversitetets kerneprodukt er klassiske forelæsningsrækker, men ambitionen er hele tiden efter at sætte forskningen i spil i nye rammer og give den traditionelle forelæsning nye, spændende former - og en ekstra dimension.



Forskningsfestivaler

I et miks mellem forskning, kunst og kultur vækker Folkeuniversitetets festivaler viden til live på nye måder. Omdrejningspunktet er intelligente, underholdende og sanselige arrangementer med viden som programmets røde tråd. Århundredets Festival finder sted i Aarhus hver marts. Festivalen belyser en historisk periode, og når fortiden aktualiseres skaber det debat om vores nutid og fremtid. Hearts & Minds sætter spot på det gode liv en weekend i september i Region Midtjylland. Til festivalen kan du opleve intelligent inspiration til et sundere liv. Se mere om til de respektive festivaler her. Her i 2017 fejrer Folkeuniversitetet 500 året for Reformationen. Det bliver en landsdækkende fejring med mange arrangementer, følg med på reformation.fuau.dk.



Samarbejder



Folkeuniversitetet har de seneste 10 år prioriteret tætte samarbejder med forskningsinstitutioner, kulturinstitutioner samt formidlingsenheder. Samarbejde muliggør nye formidlingsindsatser til nye målgrupper, i nye rammer såvel som helt nye forskningsemner. Blandt vores tidligere og nuværende samarbejdspartnere er Aarhus Universitet, Forsknings- og Innovationsstyrelsen, Jydsk Medicinsk Selskab, Folketingets præsidium, Nordeafonden, Lundbeckfonden, Tryg-fonden og en lang række andre offentlige og private aktører.