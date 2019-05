Hvad er en gong for et instrument?

Typisk, er en gong lavet af en hamret rund metalskive af materiale nikkelsølv, bronze, titanium, jern mm

Overfladen er typisk flad og let rundet ved kanten (der findes forskellige former). Overfladen har forskellige områder og hvert område giver en anden lyd, når den spilles. Gongen spilles med en kølle og spilleren spiller på forskellige punkter med en række rytmer for at skabe konkrete effekter.

Det siges, at gongen er lyden af universet. Når gongen spilles, skabes der en lyd med dybe vibrationer, som kan løsne fysiske, emotionelle og mentale spændinger – dette kan give dig en meget dyb afspænding.

Allerede ved at lytte til de første lyde fra gongen, hører du, at vibrationerne ikke ligner nogen andre lyde, du kender. Lydbølgerne skyller over dig – uberegnelige toner. Nogle er hørbare for dit øre og andre opfattes af det underbevidste. Du lytter med mere end dine øre - hele kroppen opfanger lydvibrationerne.

Undertoner – Overtoner - Alle toner i mellem. De forenes, bygger på hinanden, lag på lag. Gong er ren en vibration. Det er ligesom at spille hundredvis af noder på samme tid.

Når gongen spilles, produceres en lyd på baggrund af andre lyde. Hver tone interagerer med næste tone, og de komplimenterer hinanden. Der skabes et komplekst mønster af lyde, som du føler i din krop, når du lytter til gongen.

http://gong-academy.com/