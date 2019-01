Hemingwayclubberne Gentofte

Hemingway Club® er et dansk socialt netværk for voksne mænd i alderen 60+. Netværkets motto er “Vejen til det gode liv - for voksne mænd.” Hemingwayclubberne i Gentofte har 150 medlemmer og ledes af to styregrupper.

Hemingwayclubberne er et socialt netværk for voksne mænd i alderen fra 60+. Netværket bygger på frivillighed og fællesskab. Hemingwayclubbernes motto er Vejen til det gode liv – for voksne mænd. Hemingwayclubberne er uafhængige af partipolitik, religion og sociale grupperinger. Værdigrundlaget er En gensidig inspiration til et aktivt seniorliv gennem socialt samvær, engagerende foredrag, samtaler og aktiviteter, hvor der er ugentlige formiddagsmøder, som er uformelle og det er let at få ordet

der ikke er mødepligt og ingen dresscode

ingen tvinges til noget mod sin vilje og hvor det er tilladt bare at komme og lytte

det ikke betyder noget, hvilken job man engang bestred i sit arbejdsliv

klubbens styregruppe er selvsupplerende

der gives mulighed for at finde sammen om en eller flere fælles interesser, såsom

mad, cykel- og vandreture, motion, teater, film, musik, rejser, kultur og så videre

