Jobbanken

Jobbanken er en selvejende institution, der arbejder for at skabe øget varig beskæftigelse for førtidspensionister med et følsomt sind.

Jobbanken er en selvejende institution med egen direktør og bestyrelse. Jobbanken har afdelinger i Herning, Aarhus og København. Jobbankens målgruppe er førtidspensionister med et følsomt sind, som har arbejdsmæssige ressourcer. Førtidspensionisterne opsøger selv Jobbanken, fordi de ønsker en tilknytning til arbejdsmarkedet. Jobbanken søger at hjælpe målgruppen til ansættelse i job med løntilskud eller deltidsjob på ordinære vilkår.