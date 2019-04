Københavns Museum

Københavns Museums kerneopgave er at indsamle, formidle og forske i alle perioder af Københavns historie. Museet stræber efter at være en ramme for dialog om Københavns fortid, nutid og fremtid ved at forholde sig til aktuelle problemstillinger og sætte dem i historisk og materielt perspektiv. Det sker blandt andet gennem udstillinger, publikationer, byvandringer, foredrag, debatarrangementer og borgerinddragende aktiviteter