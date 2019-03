Københavns Universitet - Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier

Lectures and seminars provided on the following:

Heritage and diplomacy: narratives of conflict and destruction

Over the past decade, the landscape of culture and conflict has shifted—in an era of increasing fractionalisation, cultural heritage, whether tangible or intangible is now very much at the centre of many global conflicts. The subject of cultural heritage protection during times of armed conflict has therefore received a greater amount of attention in recent years, both in the media, and in the drafting of legislation to improve implementation of safeguarding efforts. Conflict has truly become the defining heritage issue of our age.

It is evident that, during conflict, at times, the front line of such safeguarding falls to the various military forces who do not possess the relevant skill set to enforce such protective measures. Although it is crucial that at-risk cultural heritage is afforded the appropriate level of in situ protection or refuge in secure locations, it remains that this is not the direct responsibility of the military, but of the relevant civilian authorities and cultural heritage experts available. This lecture will be concerned with how UNESCO enables the work of such civilian authorities, and consequently facilitates effective cultural heritage protection in Syria, Iraq and Yemen. The key areas of interest will be preparedness (including outreach and policy development) during peacetime, emergency response during conflict, and rehabilitation post conflict.

Kulturarv og diplomati: konflikt og ødelæggelse til debat

I det seneste årti har konflikter forandret det kulturelle landskab – I en tid med større polarisering har den materielle såvel som den immaterielle kulturarv spillet en central rolle i flere globale konflikter. Der er derfor kommet mere opmærksomhed i medierne omkring kulturarvsbeskyttelse, men også i flere juridiske og lovgivende dekreter, som forsøger at indføre eller forbedre nuværende beskyttelsesforanstaltninger. Konflikt kan derfor ses som én af de vigtigste problemstillinger indenfor kulturarvsområdet i nyere tid.

Det er klart, at under bevæbnede konflikter falder forpligtelsen for kulturarvsbeskyttelsen på de forskellige militære styrker involveret, som ikke nødvendigvis har den relevante erfaring til at håndtere denne udfordring. Selvom det er afgørende, at den truede kulturarv får den rette beskyttelse eller bliver omflyttet til sikrere opbevaringssteder, er det stadig ikke forsvarets direkte ansvar, da det tilfalder de rette civile myndigheder og lokale kulturarvseksperter. Dette foredrag vil undersøge hvordan UNESCO i samarbejde med disse civile myndigheder muliggør kulturarvsbeskyttelse i Syrien, Irak og Yemen. Hovedfokus vil blive lagt på forebyggende handlinger (inklusiv formidling og lovgivende forhold) i fredstid, nødreaktioner i krigstid og rehabilitering efter konflikten.

