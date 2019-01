Kulturhuset Indre By

Kulturhuset Indre By er et centralt placeret kulturhus i hjertet af København. Her kan du finde foredrag, oplæg og debat for både 30, 50 og 200 mennesker.

I den gamle sporvognsremise i det skønne Nansensgadekvarter tilbyder Kulturhuset Indre By alt fra kulturelle arrangementer for børn og voksne i alle aldre, Foredrag, debatter, filmvisning, koncerter, dans og mødelokaler.