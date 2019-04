Louis Nielsen er Danmarks største optikerkæde, og har et intensivt fokus på øjensundhed. En af Louis Nielsens mærkesager er at få flere danskere til at få foretaget regelmæssige synstest for at passe bedre på deres øjne.



En undersøgelse foretaget for Louis Nielsen og Dansk Blindesamfund fra 2018 viser nemlig, at 50 % af alle synstab kan undgås, hvis danskerne gik til øjenlæge eller optiker regelmæssigt.



Læs undersøgelsens resultater: https://d3560igkm02iop.cloudfront.net/live/eye-health/pdf/status-for-ojensundhed-i-danmark.pdf