Musiconcrete

Vi bygger bro mellem forskning, design og produktion.

Vi vil være med til at skabe en dialog om bæredygtighed og være kobling mellem forskning, design og erhvervsfag - og på sigt sikre bredere samarbejde på tværs af brancher og øge fokus på og forståelse af cirkulær økonomi.

Musiconcretes mål er at bygge bro og fremme bevidstheden om nye klimaløsninger, hvor design, funktion, håndværk og genanvendelse går hånd i hånd. Vi vil gerne sætte fokus på cirkulær økonomi og mulighederne inden for genanvendelse af beton og genanvendte materialer, blandt andet i byggeri. Vi vil bidrage til vidensbaseret læring/dialog om cirkulær økonomi og bæredygtighed. Vi ønsker blandt andet at lave læringsrum om fremtidige muligheder for at genanvende beton.