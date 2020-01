Selskabet for Naturlærens Udbredelse

Selskabet for Naturlærens Udbredelse (SNU) blev stiftet af H.C. Ørsted i 1824 med det formål at formidle den nyeste naturvidenskabelige forskning til brede kredse i samfundet. Vi har nu i snart 200 år stået for formidling af den nyeste og mest spændende naturvidenskabelige og tekniske forskning og afholder hvert år mindst 10 offentlige foredrag om de mest aktuelle emner samt udgiver bladet KVANT fire gange om året. Derudover arrangerer vi virksomhedsbesøg og uddeler priser for naturvidenskabelig forskning og formidling.