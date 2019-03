Senior IT Amager

Senior IT Amager er et socialt netværk med IT som omdrejningspunkt. Et netværk af seniorer, der øser af vor IT-viden til andre seniorer - på brugerniveau. Vi har dels faste undervisningshold med længere forløb og dels Her-og-nu hjælp, hvor alle med IT-udfordringer kan komme uanmeldt. Alt er gratis.

