Skagens Kunstmuseer

Skagens Museum blev stiftet i Brøndums spisesal den 20. oktober 1908. Apoteker Victor Christian Emanuel Klæbel, hotelejer Degn Brøndum og malerne Michael Ancher, P.S. Krøyer og Laurits Tuxen blev valgt ind i den første bestyrelse. Opgaven var at samle kunstværker af skagensmalerne og skaffe økonomiske midler til opførelsen af en museumsbygning.

Efter P.S. Krøyers død i 1909 blev hans bolig i Skagen Plantage taget i anvendelse som museum. I 1919 skænkede Degn Brøndum hotellets gamle have til Skagens Museum. Her påbegyndtes museumsbyggeriet i 1926 efter tegninger af arkitekten Ulrik Plesner. Byggeriet var finansieret af private og fonde, hvor de største bidragydere var Degn Brøndum, Laurits Tuxen og Ny Carlsbergfondet. Den nye museumsbygning blev indviet den 22. september 1928. Museets samling bestod på dette tidspunkt af ca. 325 kunstværker, mange af dem var gaver fra kunstnerne selv.

Drachmanns Hus paa Skagen

Digteren og marinemaleren Holger Drachmann (1846-1908) købte i 1902 bager Høms hus på Hans Baghs Vej 21 i Skagen. Han ombyggede og nyindrettede boligen efter tegninger af P.S. Krøyer og forsynede huset med et stort atelier.

I 1903 blev huset tilskødet Sofie Elisabeth Drewsen, f. Lasson, der samme år blev gift med Holger Drachmann.

Efter Holger Drachmanns død solgte hans enke hus med indbo i 1911 til ”Komitéen for Drachmanns Hus”. Handelen var betinget af, at huset blev opretholdt som museum for Holger Drachmann.

”Villa Pax” blev åbnet for publikum den 4. juli 1911. I 1916 stadfæstede kong Christian X fundatsen for ”Drachmanns Hus paa Skagen” og det dertil knyttede ”Holger Drachmanns Legat for Forfattere”.

Drachmanns Hus har siden 1911 været tilgængeligt for offentligheden primært i sommerhalvåret.

Michael og Anna Anchers Hus

Michael og Anna Anchers Hus blev stiftet i henhold til kunstnerparrets datters testamente af 16.1.1961. Formålet var at åbne kunstnerhjemmet for publikum som et selvstændigt museum. Finansiering af istandsættelsen skulle ske ved salg af kunstværker, som ikke indgik i ophængningen (Arne Bruun Rasmussen auk. nr. 178 (1965) og auk. nr. 193 (1966)). Efter Helga Anchers død den 18.3.1964 overgik kunstnerhjemmet og dets rige samlinger til Helga Anchers Fond, hvis første bestyrelse var højesteretssagfører E. Richter, ambassadør Georg Høst og direktør i Skagens Museum Jan Zibrandtsen. Fondets fundats er underskrevet 10.6.1964 og konfirmeret af Ministeriet for Kulturelle Anliggender 27.11.1964. Museet åbnede for publikum 23.6.1967.