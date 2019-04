En følelse – ikke bare fisk

Sticks'n'Sushi er Danmarks førende gruppe af sushi- og yakitorirestauranter. Efter 25 år på den danske madscene har Sticks'n'Sushi været med til at flytte danskernes opfattelse af god mad lavet på gode råvarer serveret med en god følelse i maven. Hver restaurant er indrettet med respekt for nabolaget og for den bygning, restauranten ligger i.

Sticks'n'Sushi var en af de første danske restaurantgrupper, der satte CSR og bæredygtig restaurantdrift på dagsordenen og var en af hovedaktørerne bag dannelsen af Restauratørernes Garantiordning, REGA, der fokuserer på netop bæredygtig restaurationsdrift. Ikke kun i forbindelse med miljøet, men også hvad angår menneskerettigheder og antikorruption – både herhjemme og ude i verden hos leverandørerne.

I dag har Sticks'n'Sushi i alt 21 restauranter i København, London og Berlin, og med flere på tegnebrættet.