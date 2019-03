Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter

Wattar Gruppen er et kognitiv psykologcenter beliggende i hjertet af København.

Vi har en mission om at hjælpe mennesker med at opnå større livskvalitet, velvære og balance i arbejds- og privatlivet.

Vores fælles lidenskab er, at vi alle brænder for at hjælpe folk. Gennem kognitiv terapi og metode hjælper vi dig med at skabe en god og glad tilværelse. En tilværelse uden angst, uro og smerte. Hver dag oplever vi, hvordan folk får styrken, glæden og livet tilbage. Det er stort for os! Hver gang!

Wattar Gruppen består af et tværfagligt psykologteam med stor erfaring og stærke kompetencer indenfor det kognitive felt. Vi inspirerer hinanden. Vi griber ud efter nye ideer og er hele tiden på forkant med de nye strømninger. Det sikrer en høj faglighed og kvalitet i vores daglige arbejde. Det gør, at vi kan hjælpe og gøre en forskel for dig.