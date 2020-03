CRISPR-Cas: fra bakteriers immunsystem til præcisions gen-værktøj

Verden står over for globale udfordringer, som vi skal løse. Det revolutionerende genmodifikations værktøj CRISPR-Cas er et af de redskaber vi kan bruge i kampen mod antibiotika resistente bakterier, til at kurere sygdomme og til at udruste afgrøder til at kunne modstå klimaforandringer.

Jeg dykker ned i hvordan CRISPR-Cas blev udviklet fra at være en bakteries immunsystem til et værktøj som nu bruges i laboratorier over hele verden, til at løse genetiske gåder og til at udvikle ny medicin. Jeg kommer med eksempler på hvordan CRISPR-Cas er blevet brugt til at redde liv, samt eksempler på hvordan CRISPR-Cas ikke bør bruges.

Jeg håber, at I kommer med en masse spørgsmål, så vi kan slutte af med en spændende diskussion.