Den flyvetur gav mig hovedpine! Bliv klogere på flyrelateret hovedpine

Hvert år flyver mange danskere på sommerferie. For mange er flyveturen forbundet med glæde ved udsigten til at slappe af – men for nogle er flyveturen forbundet med en meget smertefuld hovedpine.

Flyrelateret hovedpine er en relativ nydefineret hovedpine, der årligt rammer 100 millioner af flypassagerer på verdensplan, hvor tallet er 8,3 % af danskerne herhjemme. Med en stor forskningsindsats fra dansk side, er vi nu blevet klogere på hovedpinen. Ved hjælp af simple spytprøver kan man nu vurdere, om hvorvidt man er mere udsat for at udvikle flyrelateret hovedpine eller ej. Foredraget vil omhandle flyrelateret hovedpines diagnose, mekanisme og mulige behandling samt om den danske forskning indenfor hovedpinen, som blandt andet har udført verdens første eksperimentelle studie om hovedpinens mekanisme i simulerede flyveture i et trykkammer. Den danske forskningsgruppe er desuden også i gang med et lægemiddelforsøg, som på sigt kan hjælpe millioner af flypassagerer.