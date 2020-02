En IT baseret løsning til en sund livsstil blandt nybagte mødre

Statistisk data viser, at antallet af kvinder, der har født, og som får en øget BMI er stigende. Overvægt og fedme efter fødslen er direkte relateret til forhøjet BMI senere i livet, samt livsstilssygdomme, så som diabetes og hjertekarsygdomme. I en eventuelt senere graviditet vil overvægt og fedme også være associeret til komplikationer under graviditet og fødsel for både kvinde og foster.

Kvinder i den fødedygtige alder i Danmark bruger i forvejen IT i hverdagen. Derfor er det interessant at undersøge potentialet i at anvende en IT-baseret løsning, der er baseret på nudging, når det gælder om at hjælpe kvinder, der har født med en sund livsstil og vægtkontrol. Nudging kan beskrives som ”et konstruktivt, forsigtigt skub i den rigtige retning”, og skal ses som et element, der motiverer brugerne til at bruge den endelige løsning.

Projektet er inspireret af metoden ”Participatory Design”, hvor brugerne spiller en aktiv rolle i udviklingen af løsningen sammen med IT-specialister, sundhedspersonale og forskere. Udviklingen er en del af et ph.d.-projekt ved Syddansk Universitet.