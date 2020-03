Hvordan vi fik vores sprog

For omkring 5000 år siden var Europa vidne til de største omvæltninger siden agerbrugets indførelse. Grupper af nomadiske indvandrere fra de sydrussiske og ukrainske stepper drog vestpå og medbragte ikke bare et nyt sprog, men også en fremmed familie- og samfundsstruktur og en ny religion. Fra deres oprindelige sprog, det såkaldte urindoeuropæisk, nedstammer næsten alle levende europæiske sprog, opdelt i adskillige grene som germansk, herunder bl.a. de nordiske sprog, engelsk og tysk, romanske sprog som fransk, spansk og italiensk, de baltiske og slaviske sprog, keltisk, græsk, albansk og armensk. Hertil kommer en mængde indiske og iranske sprog, og nu taler over halvdelen af jordens befolkning et indoeuropæisk sprog.

I foredraget vil jeg komme ind på hvordan sprogforskere, arkæologer og genetikere nu er på vej imod en samlet opfattelse af de indoeuropæiske vandringers afgørende betydning for europæisk identitet, sprogligt så vel som kulturelt.