Kan vi skabe en sol på Jorden?

Hør hvordan forskere over hele verden samarbejder for at skabe en energikilde, der kan være central på vej mod en sikker CO2-neutral og bæredygtig energiforsyning. Første skridt er ITER - Verdens største fusionsenergieksperiment som Danmark også bidrager til.

Verdens energiforsynings- og klimaudfordringer er blandt menneskehedens største udfordringer. Men tænk, hvis man kunne efterligne solens energiform direkte på jorden. Med fremtidens fusionsenergikraftværker vil man have en sikker, og i praksis uudtømmelig, energikilde med minimal affaldsproduktion. I vil høre om, hvad fusionsenergi er, og om hvordan årtiers internationale forskning er på vej mod at realisere drømmen. Vi skal også høre om næste skridt, som er verdens største forskningsfacilitet ITER, der lige nu bygges i Provence i et hidtil uset internationalt samarbejde mellem EU, Japan, Sydkorea, Kina, Rusland, Indien og USA. Publikum inddrages ved spørgsmål og dialog om emnet.