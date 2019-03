Kvinde – pas på dine muskler hele livet!

Livet byder på mange fysiske udfordringer og muligheder, men muligheden for at tage aktiv del i disse kræver at bevægeapparat fungerer.

Muskelmassen er afgørende for vores styrke. Inaktivitet, aldring, sygdom, slankekure og kønshormonelle forandringer gennem livet kan dog have fundamentale konsekvenser for muskler og helbred. Mange kvinder oplever specielt i forbindelse med overgangsalderen, at kroppen ikke længere er så medgørlig som tidligere.

I dette foredrag vil der derfor bliver sat fokus på de kvindelige hormoners betydning af vores bevægeapparat og hvorledes de både påvirkes og påvirker responsen på træning og kostindtag.