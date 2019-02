Machine Learning: Den del vi ikke taler om

Machine learning bliver solgt som et vidunderværktøj, der kan gøre et hvert produkt eller forskningsprojekt bedre og smartere. Den store popularitet, som machine learning har fået over de seneste år, har gjort, at en del mennesker anvender det som værktøj til trods for, at de ikke kender de fundamentale begrænsninger ved dets anvendelse. Det har ført til, at massevis af (tidligere) anerkendte forskningsresultater er blevet erklæret uegnede. Dette foredrag vil skabe et mere nuanceret billede af machine learnings styrker, men også pege på hvor svaghederne er.

Vi ser brugen af machine learning buldre frem både i industriel sammenhæng, men også i den akademiske anvendelse. I Danmark overvejer vi endda at lave et etisk råd omkring anvendelsen, da vores politikere forudser, at en "artificial intelligence bølge" vil ramme Danmark inden for det næste årti. Men er machine learning (dagligtale: AI) virkelig dette vidundermiddel, som vi er blevet lovet? Dette foredrag vil skabe et mere nuanceret billede af, hvilke begrænsninger machine learning også har og hvilke store udfordringer, som stadig ikke er løst. Det vil tage udgangspunkt i nyeste forskning og sætte fokus på, hvordan vores umiddelbare forventning til machine learning ikke holder stik.