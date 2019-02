På vildspor i naturbeskyttelseslovens adgangsregler?

Reglerne er uklare - må man f.eks samle rav på private strande, cykle på en skovsti, have hunden løs på en privat vej eller skilte mod at medbringe hunde på et udyrket areal? Selv om vi har regler i massevis, er det faktisk ikke alle spørgsmål, der entydigt kan besvares.

Foredraget henvender sig til dem, der interesserer sig for friluftsliv, færdes i naturen eller ejer arealer, hvor offentlighedens færdsel giver anledning til konflikter.

Tilhørerne får en lille lovsamling med de mange forskellige regler for adgang til naturen, og foredraget giver så deltagerne en indføring i at læse og bruge dem. Vi kommer omkring både naturbeskyttelsesloven, mark- og vejfredsloven, vandløbsloven, hundeloven og Danske Lov, m.fl. og der bliver lejlighed til at diskutere konkrete sager eller problemstillinger.