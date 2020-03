Zoologisk Have optrævler sortbørs for truede dyr med DNA fra et enkelt chimpansehår

Krybskytteri er i dag en af de primære årsager til at chimpansen forventes at uddø i naturen inden for dette århundrede. I takt med chimpansens levesteder forsvinder, hærges de resterende skovområder af krybskytteri. Oftest dræber jægerne de fuldvoksne chimpanser i flokken og sælger kødet som ’bushmeat’. Ungerne derimod, indfanges og sælges til et verdensomspændende sort marked for eksotiske kæledyr.

I afrikanske rehabiliteringscentre, findes der i dag over 1000 chimpanser som er blevet konfiskeret fra sælgere og købere over hele verden. Zoologisk Have indgår i dag i kampen for at bekæmpe den illegale handel og sikre en ny fremtid for de konfiskerede dyr. Med nye banebrydende forskningsmetoder kan vi i dag optrævle sælgernes handelsruter, identificere jægernes jagtområder og guide genudsætning af chimpanser i naturen med udgangspunkt i DNA fra blot et enkelt hårstrå.