For daginstitutioner

Børnehaveprogrammet består af en formidlingskasse, som alle daginstitutioner fra 1. april kan låne ved de tilmeldte biblioteker, som er tilmeldt børnehaveprogrammet fra 1. april 2018.

Aktiviteterne er målrettet børn i alderen 3-6 år, og kan tage mange forskellige former. Det kan være lege, spil, en sang, historier eller eksperimenter, som alle støtter børnenes indsamling af viden om de tre temaer på en sjov og legende måde.

Formidlingskasserne indeholder en fortællebog, der kan læses for børnene, og som guider pædagogen gennem temaet imens aktiviteterne afvikles. Hensigten er at gøre det nemt og hurtigt at igangsætte aktiviteter fra kassen, uden at skulle sætte sig ind i en lang vejledning på forhånd.

Aktiviteterne udvikles, så de passer til én børnehavegruppe. Aktiviteterne i kasserne stiller meget få krav til omgivelserne, så det er muligt at afvikle i alle daginstitutioner, uanset størrelse.

Børnehaveprogrammet understøtter læreplanstemaet ”natur og naturfænomener”, men arbejder også på tværs af øvrige læreplanstemaer så som ”krop og bevægelse” og ”sproglig udvikling”. Programmets aktiviteter bygger på den kropslige erfaring, for derigennem at øge børnenes læring om kroppen og naturvidenskab som kundskabsområde. Sproget kommer i spil i den naturvidenskabelige tilgang, hvor børnene lærer at ræsonnere, forklare og udtrykke sig.