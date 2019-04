Lyden af Danmark er et forskningsprojekt, der vil kortlægge de natur- og menneskeskabte lyde i hele Danmark. Det er første gang nogensinde, at lydene for et helt land kortlægges. Det skal vi bruge din hjælp til.

Derfor har vi brug for din hjælp

Vi ved helt grundlæggende ikke, hvilke lyde der omgiver os. Vi ved ikke, hvordan natur- og menneskeskabte lyde er fordelt i Danmark, og vi forstår ikke præcist, hvordan lydene påvirker os. Til gengæld ved vi, at lydene har stor betydning for vores natur, miljø og den måde vi lever på. Vi ved også at det danske lydlandskab er under hurtig forandring, men vi ved ikke, hvordan lydlandskabet forandrer sig eller hvor det forandrer sig. Derfor vil vi kortlægge lyden af Danmark.

Til at kortlægge det danske lydlandskab, har forskerne brug for, at hele Danmarks befolkning hjælper med at afdække lydene i dit nærområde.

Sådan kan du hjælpe

Hvordan lyder det uden for din hoveddøren, på skovturen, eller på legepladsen? Det er let at deltage – det kræver kun en smartphone og 30 sekunder af din tid. Gå ind på Lyden af Danmarks hjemmeside og vær med i projektet. Så kan du hjælpe forskerne med at kortlægge lyden af Danmark.

Gå til Lyden af Danmark

De Lydoptagelserne du laver, vil sammen med alle de andre lydoptagelser der kommer ind, bruges til at genere et lydkort over Danmark, som man kan se på hjemmesiden.

Sådan bruges de indsamlede lyde

De lydoptagelser som du laver, samles i en database, hvor en kunstig intelligens herefter analyserer lydene. Den kunstige intelligens udvikler sig sideløbende med, at den får flere date. Med tiden lærer den at skelne mellem natur- og menneskeskabte lyde. Jo flere lydoptagelser du laver, jo klogere bliver den kunstige intelligens. Men projektet vil også dele dem på en digitalt kort, og man kan som deltager gå på opdagelse og lytte til Danmark.

Den indsamlede data vil kunne bruges i en række af forskningsprojekter inden for bl.a. sundhed, økonomi, samfund og biodiversitet.

Lydfakta

Vi er omgivet af lyde alle døgnets timer. Vores hjerne sorterer langt de fleste lyde fra, men vores krop reagerer alligevel på lydene - også når vi sover og selv om vi ikke lægger mærke til dem.

Støj er lige så farlig for os som luftforurening, vi bliver stressede af irriterende lyde, mens behagelige lyde virker beroligende og afstressende. Vi finder kompleks trafikstøj særligt påtrængende og enerverende, men slapper af med vindens susen, rislende vand og gumlende køer.

Støj fra trafik og maskiner overstiger tit WHO’s anbefalinger, men vi ved ikke hvor og hvor ofte. Vi ved til gengæld, at støj er den næstvigtigste miljømæssige årsag til mistrivsel, sygdom og tidlig død.

Uvedkommende lyde som trafikstøj overdøver ofte de betydningsfulde, men vores hjerne filtrerer effektivt mellem lydene. Vi kan opfatte indholdet af samtaler selv om ørerne bombarderes af larm og støj langt over det acceptable niveau. Derfor kan vi vænne os til et liv med farlig støj, vi knap lægger mærke til.

Vi ved ikke, om der stadig findes steder i Danmark, hvor naturens lyde overdøver de menneskeskabte, da det aldrig er blevet undersøgt. Nogle steder synger fuglene højere, anderledes eller på andre tidspunkter af døgnet, når de lever nær mennesker, men hvor?

Vi ved næsten intet om vores lydmiljø i dag og derfor har vi ikke et reelt billede af, hvor stor betydning støj har for vores miljø og sundhed og Danmarks biodiversitet.

Bag projektet

Lyden af Danmark ledes af professor og centerleder, Carsten Rahbek, Center for Makroøkologi, Evolution og Klim, og er lavet i tæt samarbejde med Udannelses- og Forskningsministeriet, DTU, SDU, DR Viden og Carlsbergfondet med støtte fra Carlsbergs Mindelegat.