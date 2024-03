Løber vi tør for vand? Hvordan klimaforandringer påvirker verdens vandproblemer

Menneskelige aktiviteter skaber vand-stress mange steder på kloden. Nogle steder mangler der vand, andre steder er der for meget. Har vi overhovedet vand nok til alle?



Vand er en livsvigtig ressource for vores daglige husholdninger, industriproduktion, fødevareproduktion og økosystemer. Men verdens vandforbrug stiger voldsomt, og mange steder er der store problemer med at skaffe vand nok. Cape Town, Californien og Beijing er eksempler på det.

Faktisk lever en fjerdedel af verdens befolkning i dag i områder med vand-stress.



Danmark har som et af de eneste lande været i stand til at reducere vandforbruget – med cirka 40 procent siden 1980. Hvordan er det sket, og hvad kan andre lande lære af den danske succeshistorie?



Befolkningsvækst, øget forbrug og ikke mindst klimaforandringer vil forstærke problemerne i de kommende årtier. Hvor store ændringer kan vi forvente, hvordan kan vi tilpasse os, og hvad betyder vand-stress i andre regioner af verden for os i Danmark? Og hvor meget vand skal der egentlig til for at producere en bøf eller et glas vin?

Det vil professor emeritus Jens Christian Refsgaard fortælle om.

Tilmelding og praktiske:

Foredraget finder sted lørdag d. 20. april kl. 12.30 og foregår i kikkerttårnet i Velkomstbygningen. Det er gratis og kræver ikke tilmelding.

Foto: Pexels.com