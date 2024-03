Samtalemiddag om gamle ærtesorter til nye tiders landbrug

Smag på gamle ærtesorter og få frø med hjem til dyrkning i din have!



Vi mødes over en fælles middag i DM's Akademikertårn og smager på gamle danske ærtesorter i moderne tilberedninger. Imens taler vi om, hvilke barrierer og muligheder de har i dyrkning, markedsføring og mad.

Inden middagen indleder hortonom, ph.d., Louise Windfeldt med at give et overblik over ærternes historie fra de tidligste arkæologiske fund til sidste års registrering af ’Lollandske Rosiner’ og ’Brun Ært fra Nakskov’ som bevaringsværdige sorter. Jonas Astrup, der er MSc in Food Science and Technology, fortæller om sit arbejde som udviklings- og innovationschef i Meyers med at få ærterne til at møde forbrugerne i kantiner og butikker.



Alle deltagere får frø med hjem af gamle ærtesorter, så de kan prøve at dyrke dem i deres have. Sammen med frøene udleveres dyrkningsanvisninger, så alle – også de mindre havekyndige – kan være med.

Illustration: den tidligere så berømte Snedingeært. Foto: Louise Windfeldt