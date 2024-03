Dansk Hortonomforening - et netværk i DM BIO

Dansk Hortonomforening (DH) er et aktivt netværk, hvor medlemmerne har tætte relationer og mulighed for at skabe en stor kontaktflade.

Det betyder, at der gennem arrangementer bliver skabt netværk og kontakter, der både kan give kendskab til, hvad hortonomer beskæftiger sig med, og måske være med til at åbne døre til fremtiden.

Hvert år afholder foreningen spændende arrangementer, såsom virksomhedsbesøg, kurser og oplæg om emner, der er oppe i tiden.