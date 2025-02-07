Den erhvervsdrivende fond Agro Business Park

Agro Business Park har været omdrejningspunkt for iværksætteri og SMV'ere gennem mere end 25 år. Her er fællesskab og synergier på tværs, samtidig med at der er plads til fordybelse. Huset er jævnligt åbent med arrangementer, der bidrager til ny viden eller oplevelser, der både kommer virksomhederne i huset samt andre interesserede og beboere i området til gode.