”De skal bare udryddes!” – foredrag og samtale om hadtale på nettet

Hvad sker der i kroppen, når vi udsættes for nedsættende ord? Og hvad er hadtale, og hvordan kommer den til udtryk på f.eks. Facebook og Twitter?

Anna Vibeke Lindø forsker i hadefuldt sprogbrug på nettet og vil til dette foredrag fortælle om hadetale på nettet, se på mønstre i de sproglige udtryk for hån og raseri og hvorklare forskellen på direkte og indirekte/subtil hadtale. For har det egentlig noget med had at gøre? Skal vi kunne klare en joke, er vi blevet for nærtagende, og hvad med ytringsfriheden?

Anna Vibeke Lindø er lektor emeritus ved Institut for Sprog og Kommunikation på Syddansk Universitet. Hun har forsket i hadtale i flere år, og i dag kan du høre om de foreløbige resultater fra hendes igangværende forskning. Foredraget varer cirka 45 minutter, og bagefter er der tid til spørgsmål.

I den sidste halve time inviterer vi alle til en bredere samtale om, hvordan vi får en bedre debatkultur på nettet. Det er et demokratisk problem, når mange skræmmes væk fra samtalen, men hvor meget skal vi censurere, og hvordan balancerer vi hensynet til hhv. respekt og ytringsfrihed?

Biblioteket har altid været et rum for fri meningsudveksling – på Aarhus Bibliotekerne vil vi gerne undersøge, om vi også kan være det online, f.eks. på de sociale medier. Derfor vil vi gerne høre jeres tanker, bekymringer eller konkrete idéer.

Denne sidste del af arrangementet er et tilbud til dem, der har lyst. Man må gerne nøjes med at høre foredraget.

Tilmelding og praktisk info

Arrangementet foregår online på Microsoft Teams. Bestil en gratis billet på aakb.dk senest en halv time før foredraget starter – så sender vi links ud til Teams i god tid.