DTU-podcast: Ansvarlig teknologi og etik – kampen for det gode

Hvordan udvikler vi ny teknologi for mennesker? Hvordan får vi teknologien til at hænge sammen med resten af vores samfund, så den gør samfundet bedre og skaber værdi for os alle sammen?

I denne episode af TECHfolk er vores vært Freia Dam på besøg hos Maja Horst, der er professor på DTU Management, hvor hun også er den første professor i ansvarlig teknologi. Maja interesserer sig især for holdet mellem videnskab, etik og ansvarlighed. Og så er hun generelt interesseret i, hvorfor nogen synes, at forskning er løsningen på samfundets problemer, mens andre mener, at den skaber problemerne. Bliv klogere på de processer, der gør, at vi kommer til at tænke på, om noget er ansvarligt eller ikke ansvarligt.

Lyt med, når Maja fortæller om sin karriere, sine aha-oplevelser og ikke mindst de største udfordringer, hun står overfor i sin forskning – nemlig sammenhængskræften i samfundet.

Podcast: Ansvarlig teknologi og etik – kampen for det gode

Medvirkende: Maja Horst

