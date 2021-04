Den grønne omstilling: Hvordan opbevarer og lagrer vi sol- og vindenergi i fremtiden?

Den grønne omstilling står for døren, og der er en række spørgsmål for fremtiden, der brænder på.

Hvordan opbevarer vi sol- og vindenergi? Og hvordan kan man bruge kunstig intelligens til at effektivisere computerberegninger, så de kun tager få timer i stedet for flere måneder?

Disse computerberegninger er et vigtigt element, når man skal søge efter nye materialer til at opbevare vedvarende energi fra f.eks. solceller eller vindmøller. Derudover søges der også efter nye metoder til at fremstille bl.a. kunstgødning og plastik på en grøn og bæredygtig måde. Alt dette kan computerberegninger lære os om – til gavn for klima og miljø.

Hør om den nyeste forskning til dette foredrag med ph.d.-studerende Andreas Lynge Vishart, DTU.

Tilmelding og praktisk info

Eventet foregår online, og tilmelding er ikke nødvendig. Du kan vælge mellem to valgfrie tidspunkter.

Mandag 26/4 kl. 16.00:

Torsdag 29/4 kl. 16.00: