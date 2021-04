Det teknologiske fix – kan teknologien fixe alle vores udfordringer?

Kan teknologi fikse alle vores problemer? Er der altid ikke en dims, der kan ordne det?

Idéen om teknologien som et fix for alle verdens udfordringer er blevet en naturlig del af vores fortælling om vores samfund – især i den populære presse. Vi oplever f.eks. at debatter om løsninger på klimaforandringer ender ud i diskussioner om el-biler – altså en dims.

Er det idéen om "fixet", der står i vejen for en sofistikeret diskussion af, hvad teknologi gør og kan i de store sammenhænge?

I dette foredrag vil historiker Laila Zwisler fortælle, hvordan idéen om "fixet" fik vægt gennem 1900-tallet, og hvorfor hun mener, den egentlig er så problematisk

