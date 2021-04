Podcast i børnehøjde: Forskere fortæller om universet, teknik og mennesker

Hvordan virker et fjernsyn? Hvem opfandt telefonen? Og hvad er tyngdekraften egentlig for en størrelse?

Podcasten Radionauterne er udviklet til børn i alderen 4-10 år, og til andre alle nysgerrige sjæle, der er velkommen til at lytte med. Missionen bag podcasten er at imødekomme børns naturlige nysgerrighed på alt omkring os og dermed bidrage til, at børnene bliver klogere på vores forunderlige verden og på de forskellige videnskabelige forgreninger.

Vigtigst af alt er det dog, at børnene får lyst og gå-på-mod til at stille flere spørgsmål. DTU’s forskere medvirker i podcasten, og emner er f.eks. natur, universet, teknik og mennesker:

Radionauterne

Hør f.eks. om fjernsyn, om internettet, om telefoner eller om tyngdekraften.

Flere afsnit findes på radionauterne.dk