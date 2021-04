Besøg DTU, Lyngby: Oplev kunst-, arkitektur- og videnskabsruter på egen hånd

Download app’en DTU Plus, og bliv guidet rundt på egen hånd blandt kunst, arkitektur, historie og videnskab på DTU Lyngby Campus. Du vælger selv tidspunktet og du kan gøre det når det passer dig bedst.

Kunst og arkitektur spiller en central rolle for campusmiljøet på DTU i Lyngby. Derfor har DTU etableret en kunstrute og en arkitekturrute og udviklet en tilhørende app, DTU Plus, som guider dig rundt på campus og præsenterer et udvalg af kunstværker og arkitektur.

I anledning af 200-året for H.C. Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen i 1820, har DTU i samarbejde med Lydpol derudover fået udviklet en lydvandring om H.C. Ørsted. Her kan du blive klogere på H.C. Ørsted og hans opdagelse i et videnskabeligt, historisk og kunstnerisk perspektiv.

App'en indeholder et interaktivt kort over de forskellige ruter og giver i tekst, billeder og lydfortællinger et indblik i kunst- og bygningsværker på DTU – og i etableringen, vedligeholdelsen og fornyelsen af DTU Lyngby Campus.

App'en er udviklet af studerende fra DTU med støtte fra Corrit Fonden. H.C. Ørsted vandringen er desuden støttet af Nordea Fondens Lokalpulje.

Praktisk info

Ruterne er frit tilgængelige for alle inden for universitetets åbningstid.

Download app’en i Google Play eller AppStore.

Podcast: Har du ikke mulighed for at besøge Lyngby Campus, kan du høre H.C. Ørsted-vandringen som podcast. Søg på "En omhyggelig eksperimentarist" i din foretrukne podcast-app, eller find den i Apple Podcast eller på Spotify.