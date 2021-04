Gå på opdagelse inden for power-to-x, brint og supercomputere

Frister det dig at arbejde med brint? Her er en unik mulighed for at få hands-on erfaring med den type materialemodellering, som DTU anvender i den daglige forskning.

Supercomputere har mange anvendelser. På DTU Energi anvender vi dem til at opdage og udvikle nye materialer til konvertering og lagring af energi. Materialerne skal blandt andet bruges til at forbedre batterier og power-to-x, som det populært kaldes, når strøm fra vedvarende energi bruges til at fremstille brændstoffer og kemikalier. Den vigtigste byggesten i power-to-x er brint. Denne dag kan du blive ført gennem beregningsopgaver med fokus på brint og prøve kræfter med forskernes arbejde.

Tilmelding og praktisk info

Som deltager får du adgang til en såkaldt ”notebook”, som kan tilgås online direkte fra en webbrowser og gemmes, således at arbejdet kan genoptages senere. Der skal ikke installeres noget på den lokale maskine. Det er et krav at deltagerne har en google-konto og internetadgang, og det forudsættes at du har kendskab til grundstoffer, atomer og molekyler. Kendskab til programmering er ikke nødvendigt.

Arrangementet foregår online, og der kræves ingen tilmelding. Kom i gange på dette youtube-link.