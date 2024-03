Rundvisning på DTU: Kom med ruten 'Campusudvikling på DTU'

Kom og oplev DTU's ambitiøse campusudvikling under visionen 'Transforming DTU'.

På denne rute får I fortællingen om etablering af DTU Lyngby Campus i 1960'erne og den udvikling, der er sket op til nu.

Som en del af DTU’s ambitiøse campusudvikling under visionen 'Transforming DTU', der skal sikre DTU som internationalt eliteuniversitet med state-of-the-art laboratorier, eksperimentelle læringsfaciliteter og innovationsfremmende studiemiljøer, er der igennem de seneste år sat flere omfattende byggeprojekter i gang.

Vi glæder os til at byde jer velkommen.

Tilmelding og praktisk:

Varighed og længde: Cirka 90 min - ruten er 4,5 km lang.

Det er gratis at deltage, men kræver tilmelding. Du kan tilmelde dig ved at klikke her.

Foto: DTU