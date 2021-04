Teknologiens historiske rødder: Dyk ned i Danmarks tekniske kulturarv

Interesserer du dig for Danmarks tekniske kulturarv? Eller er du HTX-studerende eller gymnasieelev, og skal du i gang med et projekt om teknologiens historiske rødder?

Klik dig ind i det nye site fra DTU Bibliotek, Danmarks Tekniske Kulturarv! Her finder du dokumenter, litteratur, fotos og andet kildemateriale. Du kan benytte temaindgangene eller den generelle søgefunktion.

Er du alment interesseret i teknologihistorie, jernbaneentusiast, lokalhistoriker eller interesseret i industrisamfundets historie generelt, er dette site også for dig. Virksomheder med interesse for deres egen og branchens historie kan også finde fakta her.

Også forskere og studerende på de videregående uddannelser kan finde inspiration i denne guldgrube af gamle referencer om den teknologiske og industrielle udvikling i Danmark.

Sitet rummer hundredevis digitaliserede bøger fra før 1920 samt fotografier fra den store industriudstilling i København i 1888.

Tilmelding og praktisk info

Indholdet er tilgængeligt for alle interesserede på tekniskkulturarv.dk.