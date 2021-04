Virtuel Robot Camp – kunne du tænke dig at kode en robot?

Er du nysgerrig på, hvad kodning går ud på, og kunne du godt tænke dig at kode en robot?

Så kom og vær med på denne 2-dages camp, hvor vi sammen med vores to high5girls rollemodeller og ingeniør-studerende Laura Holst og Helene Vargas Becarra fra DTU går på opdagelse i robotternes verden.

I skal lære at tænke som en robotdesigner og skal bruge den viden til at kode forskellige robotter. I får masser af hands-on erfaring med kodning af ”fable-robotten”, og I skal lave en venlig hjælperrobot. Efterfølgende skal vi se, om vi kan få robotten til at lære noget ved hjælp af kunstig intelligens.

Du hører også om, hvordan rigtige robotter løser opgaver rundt omkring i verden, og hvor langt vi er nået med kunstig intelligens.

Kurset er for dig, der ikke har prøvet eller kun har en lille erfaring med kodning. Aldersgruppe: 13-15 år.

Vi sørger for at robot delene kommer hjem til jer – enten med post eller også kommer vi forbi.

Tilmelding og praktisk info

Tilmelding er nødvendig og skal ske til Mette på mm@high5girls.dk

Sponsoreret af Novo Nordisk Fonden & Teknologipagten