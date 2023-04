Fedtstofskifte og diæts betydning ved sygdomme som muskelsvind, parkinson m.m.

På Aalborg Universitet har en forskningsgruppe grundlagt og udviklet et nyt banebrydende forskningsområde, der fokuserer på sammenhængen mellem fedtstofskiftet og udvikling af hjernesygdomme som ALS, parkinson, multiple sklerose og andre neurogenerative sygdomme.

Deres hypotese er, at blandt andet ALS, parkinson, multiple sklerose og muligvis depression er forbundet med en ændring i fedtforbrændingen i cellernes mitokondrier. Det er den del af cellen, der omdanner fedt og sukker til energi. Ændringen fører til, at hjernens celler bliver eksponeret for inflammation og angreb fra immunsystemet. Det fører til, at sygdommen udvikler sig.

Ud fra den hypotese har de udviklet en medicin, som i kombination med den rette diæt og eventuelt probiotika kan gøre mus, der lider af muskelsvind, parkinson eller depression, raske igen. Også i ALS har medicinen vist god effekt.

Praktisk

Foredraget foregår tirsdag den 25. april fra kl. 14-16.00 i Faster Aktivitetshus.

(Foto: Shutterstock)